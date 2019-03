Los inesperados y sorprendentes besos Bella Hadid y The Weekend en el Festival de Coachella

Este fin de semana ha comenzado el festival más famoso del mundo: Coachella. Allí parece que ha resurgido la llama del amor entre Bella Hadid y The Weeknd, que fueron pareja durante dos años hasta que en noviembre de 2016 rompieran su relación. Hace pocos meses saltaba la noticia de que la expareja podría darse una nueva oportunidad pero desde entonces no se había vuelto a hablar de ellos como pareja.

Varias personas que se encontraban allí han contado a US Weekly que The Weeknd y Bella "no pararon de besarse durante toda la noche". Además, las mimas fuentes aseguran que: "Parecía que hubiesen vuelto, los dos pasaron juntos la noche hablando con sus amigos. No fue ningún secreto".

Estas declaraciones sorprenden (y mucho) después de que durante su concierto The Weeknd rompiera a llorar supuestamente por su ruptura con Selena Gomez. El cantante parecía desolado mientras cantaba la canción 'Call out my name'. Una canción que ha sido muy controvertida porque habla sobre su historia de amor con Selena.