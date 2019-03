Taylor Swift reaparece tras meses ocultándose de la prensa

Taylor Swift ha reaparecido públicamente y ha tenido un bonito gesto con el jugador de baloncesto del Oklahoma City Thunder, Russel Westbrook, quien ha sido elegido como MVP (Jugador Más Valioso) de la temporada.

La cantante no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitarle y le ha mandado un vídeo diciendo lo siguiente:"Fui yo quien te enseño cómo jugar al baloncesto…Recuerdo laprimera vez que me ganaste al baloncesto. Estuve muy decepcionada y tú me dijiste: Solamente tienes que 'Shake it off' y fue ahí cuando tuve una idea… Por lo que nos tenemos el uno al otro para agradecernos nuestras carreras".

Pero después de oír estas bonitas palabras, Taylor reconoció que era todo una broma y que nunca se habían conocido personalmente. Pese a no conocerse, la cantante le mandó todas sus felicitaciones por el reconocimiento que acababa de recibir.