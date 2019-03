La inesperada y aplaudida actuación del padre de Ana Guerra en el último concierto de 'OT'

Ana Guerra está terminando con todos sus compañeros la gira de conciertos de 'Operación Triunfo' que les ha llevado a recorrer España entera. Este fin de semana los jóvenes han actuado en Benidorm donde se ha podido ver una vez más el fenómeno fan que desatan.

Multitud de seguidores de los concursantes de 'OT' hacían largas colas antes del concierto, protagonizando incluso algún que otro desmayo causado por la ola de calor que está azotando a toda España. Justo en medio de estos incidentes, el padre de Ana Guerra ha querido demostrar la solidaridad que le caracteriza y se ha acercado a ver a los afectados y a interesarse personalmente por su estado.

Una actitud que fue captada por las cámaras de algunos de los fans presentes y que se hizo viral a través de las redes sociales. Tanto así que hasta la cantante no ha dudado en alabar con un tuit donde ha querido expresar la grandeza de su padre.

Este gesto del padre de Ana Guerra no ha sido lo único destacado del show. Los cantantes se han mostrado más emocionados que nunca y a algunos, como Aitana y Amaia, no han podido acabar las actuaciones invadidos por la emoción. El hecho de que pronto tengan que separarse tras pasar tantos meses juntas se ha notado y ambas no fueron capaces de acabar una de las actuaciones invadidas por las lágrimas que les brotaban de los ojos.