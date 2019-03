Un indigente recoge el Premio MTV al Mejor Vídeo del Año por Miley Cyrus

Miley Cyrus se llevó el premio gordo de los MTV Video Music Awards al hacerse con el galardón al vídeo del año por su canción 'Wrecking Ball'. Un momento muy emocionante en el que la actriz quiso quedar en un segundo plano y dejó a un joven indigente subir al escenario a recoger su premio.

"He sobrevivido en albergues de toda la ciudad. He limpiado habitaciones de hotel y he sido extra en tus películas y en tu vida", estas fueron las palabras de Jesse, el joven que subió al escenario por Miley y que consiguió hacer llorar a más de uno de los asistentes a la gala.

Y añadía: "Los Ángeles, capital del entretenimiento, tiene el mayor número de jóvenes sin hogar en Estados Unidos. La industria de la música hará este año más de 6.000 millones de dólares y a las puertas de este recinto hay 54.000 seres humanos que no tienen hogar".

La cantante, visiblemente emocionada, dejó a todos los asistentes de piedra con este solidario gesto con el que trataba de concienciar a la población para acabar con la indigencia juvenil y pedía fondos para esta buena causa. Una imagen muy diferente de la que nos ofreció el año pasado junto a Robin Thicke, con el que protagonizo una provocativa actuación por la que recibió numerosas críticas.