India Martínez muestra sin filtros la fuerte reacción alérgica que sufre en la cara: "No os asustéis"

India Martínez ha querido mostrarles a todos sus seguidores la realidad que hay detrás de las apariencias perfectas y que en un mundo como el de las redes sociales muchas veces parece no existir. Fue hace unos meses cuando la cantautora compartía una sexy fotografía donde sacaba a relucir su faceta más natural y en la que presumía de su rostro sin gota alguna de maquillaje. Y ahora, ha querido sacar a la luz el brote alérgico con el que la artista, en ocasiones, se acuesta o se levanta y que sufre desde hace un año.

"A veces intentamos enseñar nuestra mejor cara, pero hay días que amanezco o me voy a dormir así... Tengo reacciones alérgicas que aún no sé porque me salen. Pero desde hace algún añito, esta también soy yo. Así que, si algún día no puedo ocultarme, no os asustéis" ha escrito la cantante en su vídeo más sincero y natural.

Una grabación donde muestra en un primer plano de su cara hinchada con una gran rojez bajo el ojo y donde ha querido mostrar la otra y cruda realidad que hay detrás del uso de los filtros o efectos en un universo donde parece que las imperfecciones han quedado olvidadas.

Seguro que te interesa...

El cuerpazo de India Martínez en bikini: ''Ahora que empieza una a recuperar la forma se va el verano''