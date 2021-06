India Martínez confiesa cómo se siente con seis kilos más

India Martínez siempre se ha mostrado de lo más natural y cercana con sus fans. Y así lo demostraba recientemente una vez más a través de sus redes sociales…

La cantante utilizaba su cuenta de Instagram para lanzar un importante mensaje body positive tras haber aumentado de peso. India se fotografiaba en bikini frente al espejo mostrándose feliz con su nuevo y asegurando que se encontraba mejor que nunca: "Ea, ahora en vez de 3 son 6k de más! La cosa es que me veo mejor que nunca o no? jejejej (aquí probándome ropita de verano)".

Ahora la artista andaluza ha reaparecido ante los medios en la presentación del Amazon Prime Day que ha tenido lugar en Sevilla. Un evento donde India ofreció un increíble concierto junto a Dvicio con el que ha sacado nuevo single, 'No me basta', un trabajo con el que está feliz y orgullosa, un videoclip que rodó bajo las órdenes de su chico: "Así es, además que esta canción junto a los chicos de Dvicio, que además mi pareja como directos ha podido dirigir este vídeo y hemos hecho una locura increíble en un videoclip que normalmente no es usual, además nos ha encantado mantenernos en la piel de estos dos supervivientes".

Además de mostrarse encantada con su nueva figura ante las cámaras asegurando que lo más importante es sentirse feliz con uno mismo, India Martínez también ha hablado de su faceta como escritora e ilustradora con su libro 'Verdades a medias' también se ha pronunciado sobre la merecida medalla de Andalucía que recibía recientemente y así respondía cuando le preguntaban qué le queda por hacer: "Todo, yo creo que esto es una carrera de largo recorrido, si es verdad que me voy proponiendo muchas cosas que se van cumpliendo, súper orgullosa, agradecida, me siento afortunada también pero me queda mucho camino, hacer más discos, viajar a otros países, seguir llenando recintos…".

