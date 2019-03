La increíble propuesta de matrimonio de Daryl Sabara a Meghan Trainor

Meghan Trainor ha vivido uno de los mejores cumpleaños de su vida después de que su actual novio, Daryl Sabara, le haya pedido matrimonio de una forma muy especial. El actor de 'Spy Kids' ha sorprendido a su chica arrodillándose ante ella bajo un enorme túnel de luces de Navidad.

Un momento muy romántico en el que la cantante ha estado acompañada de sus familiares y amigos más cercanos que también han vivido con mucha felicidad el instante. Meghan, por su parte, ha querido comunicar la noticia a través de su Instagram compartiendo un clip del momento y decidándole unas bonitas palabras a su prometido.

"¡DIJE SIII! Para mi cumpleaños número 24, el amor de mi vida hizo realidad todos mis sueños. Me propuso matrimonio bajo un túnel de hermosas luces de Navidad y me sorprendió con mi familia y amigos. Todavía estoy en estado de shock. ¡Nunca he sido tan feliz! Gracias Daryl, a mi familia y amigos por hacerme sentir como una verdadera princesa y gracias Ryan por este increíble video que estoy mirando una y otra vez", ha confesado la cantante.