Las impactantes palabras de Tyga hacia su ex Kylie Jenner

Tyga ha hablado abiertamente de su relación con Kylie Jenner y ha dejado claro que no tiene intenciones de regresar con la pequeña de las Kardashian-Jenner: "Cuando tomas la decisión, se van por caminos diferentes. Tengo amor por ella, pero ya no estoy enamorado…Cuando estás con alguien, el primera año es mágico…después te das cuenta de mucha m**rda. Creo que lo principal fueron muchas personas. Y que ella es más joven que yo y que tenía que lidiar con eso. Soy mayor así que puedo lidiar con esa percepción. Pero para ella, creciendo como creció, la imagen y la percepción lo eran todo", confesaba en el programa The Breakfast Club, una emisora de Los Ángeles Power 105.1.

El rapero reveló que, aunque aceptaba que Kylie estuviera siempre pendiente de las redes sociales, a él no le gustaba: "Me gusta mantener la mística, pero sabía que así ella hacía su dinero", contaba.

Una de las declaraciones que más llamó la atención fue cuando admitió que no podría volver a verse metido en el Clan Kardashian- Jenner de nuevo: "Hermano, no es para mí. Cuando estaba bien, estaba bien. Pero cuando estaba mal, estaba realmente mal", además de dejar caer que todos los problemas desaparecieron cuando terminó su relación con la chica reality: "Desde los último 7 meses no hemos estado juntos ¿ha habido alguna historia negativa?".

Durante el tiempo que estuvo con Kylie, el rapero ha sentido que los hombres juegan un papel poco relevante dentro de la familia Kardashian-Jenner:"Siento que están centradas en la influencia femenina. Así que cuando llegan hombres fuertes e intentan cambiar eso o intervenir en lo suyo… lo rechazan de algún modo. Así que realmente no lo sé", decía el rapero.

Pero uno de los momentos más tensos fue cuando habló sobre la nueva pareja de su ex, Travis Scott:"No me siento de ninguna manera. Ella y yo cortamos hace siete meses. Él no está mal. No tengo ningún rencor".

Y no dudó en defender a la madre de su hijo, Blac Chyna, cuando le preguntaron sobre el escándalo con Rob Kardashian: "Ella realmente es una buena persona, pero ha pasado por mucho en su vida, realmente no tenía gente que la guiara… Él viene de un mundo muy diferente", afirmaba Tyga.