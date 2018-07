Las impactantes declaraciones de Demi Lovato: " No pensaba que llegaría a los 21"

Demi Lovato ha demostrado que tras superar sus adicciones, la cantante no tiene problemas en hablar sobre la época alocada que vivió. A los 18 años fue diagnosticada de trastorno bipolar y desórdenes alimenticios que casi la llevan hasta la muerte.

Ahora Demi ha concedido una sincera entrevista a la revista American Way en la que ha revelado que eran tan grandes los problemas que tenía que pensaba que iba a morir joven: "He vivido rápido y moriré joven, ni siquiera pensaba que llegaría a los 21".

En otra entrevista que concedió a principios de junio, la exniña Disney revelaba que no podía pasar una hora sin consumir cocaína. Tras dos años en rehabilitación, Demi consiguió alejarse de sus malos hábitos, pero según confiesa, no ha sido hasta ahora cuando ha sido consciente de la necesidad de cambiar su vida.

Ahora la estrella de Camp Rock se ha convertido en el ejemplo de muchos, y que desde hace tiempo Demi se ha vuelto una defensora a ultranza de la belleza natural: "Cuando la gente me dice 'me ayudaste a salir de esto', 'por ti deje de autolesionarme' o 'me mantengo sobria', mi vida cobra sentido".

Sobre lo que la artista no se ha pronunciado ha sido sobre la reciente ruptura que protagonizó con Wilmer Valderrama tras varios años de amor.