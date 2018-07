La impactante caída de Shawn Mendes

Shawn Mendes se despidió del Festival de Verano Internacional, en la ciudad de Quebec, protagonizando una impactante caída. Y ahora que está en el punto de mira después del repentino compromiso de Hailey Baldwin... ¡Cómo no iba a ser un tema muy comentado!

Un usuariod de Twitter compartía el vídeo que muestra cómo fue su caída en el escenario de la que todos hablan. El canadiense mientras cantaba 'In My Blood' quiso dar un salto que fuera con el ritmo de la canción. Pero al parecer no midió bien y acabó aterrizando de culo, lo que provocó preocupación, pero también, risas por parte de sus fans.

El vídeo generó tanta polémica en Twitter que el propio Shawn, con una acitud muy positiva, no dudo en ponerlo en su perfil y comentarlo, riéndose de sí mismo con mucha naturalidad. “Lol sep. Estoy bien pero eso fue una locura jajajaja”, escribió el cantante al hacer retweet del vídeo que había colgado una fan.