Las imágenes de Selena Gomez con las que ha 'roto' Instagram

Selena Gomez es la persona más seguida en Instagram. Con más de 140 millones de followers, la cantante arrasa cada vez que sube una fotografía, y más si se trata de imágenes personales.

Por eso no ha extrañado que su última publicación literalmente haya 'roto' Instagram. Se trata de una galería de imágenes de la intérprete compartiendo sus momentos más felices con amigas. Unas fotos muy personales que la ex de Justin Bieber ha querido compartir con sus fans, a los que siempre tiene presentes, para dedicarles un mensaje muy emotivo que llevaba tiempo queriendo escribir.

"Hay algo que llevo pensando un tiempo y que me gustaría compartir. Este perfil acumula mis mejores momentos y algunos no tan buenos. Publico lo que quiero compartir con vosotros, chicos. Oigo constantemente a la gente decir que les gustaría llevar la vida de otra persona basándose en unas pocas imágenes... Todos lo hacemos. Pero esta soy yo compartiendo mis momentos de felicidad con vosotros. Creedme, la vida no está siempre llena de filtros ni es tan perfecta... Todos estamos en nuestro propio viaje", ha expresado la artista.

Un mensaje totalmente concienciador que en apenas 12 minutos conseguía más de 1 millón de likes. Ahora la publicación ya ha alcanzado más de 4 millones de me gusta, un récord que esperemos que vaya de la mano del número de personas a las que la artista ha conseguido hacer reflexionar.