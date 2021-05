Las imágenes de Mel B golpeada para denunciar la violencia de género

Mel B ha dejado a sus seguidores impactados con las terribles imágenes del vídeo musical que protagoniza para denunciar la violencia de género. En las imágenes se ve como la cantante es duramente golpeada por su pareja mientras que el resto del mundo piensa que su relación es idílica.

Una acción realizada por la organización Women’s Aid en colaboración con el compositor Fabido D’Andrea. Algo con lo que Mel se siente identificada ya que ella misma ha afirmado que durante años trató de abandonar su matrimonio con su exmarido Stephen Belafonte pero que le resultó imposible, aunque él niega en todo momento las acusaciones de malos tratos.

La ex Spice Girl ha confesado a The Sun que "tanto si se trata de escupir como de estrangular, son cosas que ocurren realmente. Son las historias de todas estas mujeres. Terminé la grabación con moratones porque quería que fuera una representación honesta de lo que todas hemos sufrido. Hay una escena en el dormitorio en la que me atacan, era muy importante hacerla real".

Del mismo modo, Mel ha declarado lo muy orgullosa que se siente de formar parte del proyecto, y añadió: "parece extraño decir que estoy orgullosa de mostrar algo tan brutal y perturbador, pero es mi misión concienciar sobre algo por lo que tantas mujeres pasan cada día, cada semana, cada mes de sus vidas".

Durante su entrevista, la artista también habría revelado que ha vuelto a encontrar el amor, eso sí, asegura que después de todo lo que vivió junto a su ex no permitió que nadie la abrazara o tocara durante un año.