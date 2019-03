Las imágenes de Justin Bieber con su nuevo pelo rubio platino

Justin Bieber sorprendía la semana pasada tiñéndose el pelo de rubio platino y por fin podemos ver el resultado del cambio de look del principito del pop.

Hace días, Justin era fotografiado con su nuevo pelo pero en las imágenes sólo podíamos a la estrella ocultando su pelo platino tras una gorra. Ahora Bieber se ha dejado ver y los paparazzzis han captado con sus objetivos el nuevo look que pasea el cantante por West Hollywood.

Un cambio que ha traído opiniones de todo tipo en las redes sociales, y es que hay quienes están a favor del nuevo look de Justin y otros que están totalmente horrorizados.

No sabemos a qué se debe el cambio de look del cantante lo que sí podemos afirmar es que Justin sabe cómo llamar la atención y no dejar de ser noticia día tras día.