Las imágenes del guiño que Liam Payne le dedicó a Cheryl Cole cuando se conocieron

Por aquel entonces, Liam Payne tenía 14 años y Cheryl Cole 25, fue la primera vez que se vieron las caras. El momento corresponde a las audiciones para el programa 'The X-Factor', donde un Liam que todavía no había saltado a la fama con One Direction se enamoró de Cole. ¡Qué bonito!

Estas imágenes han resurgido tras haberse confirmado que la pareja está esperando un bebé, 8 años después. El exmiembro de la boy band se quedó totalmente atónito con la belleza de la cantante, que hacía de juez en el programa, mientras que ella se quedó embobada con la voz del que por aquel entonces era solo un adolescente.

Sin embargo, quizá lo más gracioso fue el momento en el que Liam le guiñó un ojo a Cheryl, que enseguida se echó a reír. "¡Ay, qué lindo! Eres tan dulce…", decía una Cole ruborizada. Sin embargo, ocho años después, se preparan juntos para dar la bienvenida a su primer hijo.

Durante la tercera temporada del programa, en el 2010, Liam volvió a sorprender con su voz cantando 'Cry Me A River', de Julie London. Fue entonces cuando la que ahora es su pareja gritó: "Definitivamente lo tienes. Ese guiño descarado fue como un beso. Eres grande", decía sin saber que más tarde todo acabaría convirtiéndose en una historia de amor.