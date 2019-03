Las imágenes de la brutal pelea que protagonizó Louis Tomlinson antes de su detención

El pasado fin de semana Louis Tomlinson ha sido el protagonista de un bochornoso y agresivo momento, por el que acabó detenido en el aeropuerto de Los Ángeles. El excantante de One Direction se encontraba en el aeropuerto junto a su novia, Eleanor Calder, cuando decidió enfrentarse a los fotógrafos que pretendían inmortalizar el momento. Louis empujó a uno de los paparazzis que acabó golpeándose fuertemente con el suelo después de ser empujado por el artista.

Al poco de ser detenido, le pusieron en libertad por considerar los incidentes leves, pero tendrá que declarar ante el juez próximamente. En su defensa, fuentes cercanas al artista han declarado que la pelea fue provocada por los fotógrafos.

Ahora, una joven fan que fue testigo de lo sucedido ha declarado en las redes sociales que también fue agredida por el cantante. Después de lo sucedido, cuando los seguidores del intérprete conocieron la detención de su ídolo se movilizaron en las redes sociales bajo el hashtag #WeSupportLouis para mostrar su apoyo al artista. Aprovechando el revuelo que se generó por las redes, Ana Becerra, la joven de 22 años supuestamente agredido por Tomlinson, aprovechó para sacar a la luz su versión de los hechos.

La joven ha explicado que fue golpeada por el cantante cuando sacó su teléfono móvil para grabar la pelea entre él y los fotógrafos. Al parecer, cuando Louis la vio, fue hacia ella y la golpeó consiguiendo que acabase en el suelo.

"#WeSupportLouis ESTÁIS APOYANDO A UN ABUSADOR !!", "Louis piensa que es mejor que todos los demás simplemente porque es famoso", "Sus fans están tan lejos de su culo que no pueden ver la verdad", "¿Por qué es #WeSupportLouis tendencia es el que nos atacó ?!", "Estoy tan enojada con la gente que lo defiende cuando literalmente me golpeó y me lastimó" estos y otros mensajes escribía Andrea indignada en su cuenta de Twitter después de ser supuestamente agredida por el cantante.