La imagen que podría poner fin a la relación de The Weeknd y Selena Gomez

Ya han pasado unos meses desde que la primera foto de Selena Gomez y The Weeknd muy acaramelados salía a la luz confirmando un nuevo noviazgo en el mundo de la música. Aunque él acababa de poner punto y final a su relación con la modelo Bella Hadid, no fue un impedimento para darle una nueva oportunidad al amor.

Desde ese momento Selena y Abel quisieron compartir su noviazgo con sus seguidores y aparecieron las primeras imágenes juntos, las primeras escapadas románticas y las muestras de amor en público. Recientemente la pareja ha disfrutado de unos días juntos por algunos países europeos que el cantante ha recorrido con motivo de su gira mundial, y que su chica ha querido seguir muy de cerca. Pero parece que después de un tiempo de mucho amor, su relación podría tambalearse.

Los rumores sobre un posible enfrentamiento entre la pareja han comenzado después de que The Weeknd publicase en sus redes sociales la imagen con la que promociona su última colaboración musical junto a Daft Punk, titulada 'I feel ir coming'. En la instantánea, que recuerda al póster de una película de ficción, se puede ver en un primer plano a Abel y detrás de él un rostro muy sospechoso que ha dado mucho de qué hablar a los usuarios de las redes sociales.

Y es que aunque no se puede ver con claridad, todo parece indicar que se trata de Bella Hadid, y no se sabe cómo le habrá sentado esto a la también cantante y actual novia de The Weeknd, pero algunos apuntan que podría haber provocado un gran enfado entre la pareja.