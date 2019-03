Iggy Azalea zanja los rumores sobre la ruptura de su compromiso con Nick Young: "Estamos juntos"

Hay cosas que sólo el amor puede pedonar y eso mismo es lo que parece haberle pasado a Iggy Azalea.

Hace unas semanas, el compañero de equipo de su prometido, Nick Young, sacó a la luz un vídeo en el que podía verse cómo Nick contaba que le había puesto los cuernos a su chica. Iggy lo vio a través de Twitter y en ese momento dijo haber disfrutado de la película que acababa de ver.

Pero ahora parece que Iggy ha decidido darle una nueva oportunidad al hombre con el que pensaba casarse, puesto que para cortar de raíz los rumores sobre si seguían juntos o no no ha dudado en publicar varios comentarios en los que da por zanjado el tema.

“Para que conste, no he roto con Nick. Estamos juntos y me encantaría que hubiera un poco de privacidad respecto al tema”. Y añadió: “Siempre contesto a las preguntas con honestidad, pero mi trabajo es promover mi música, no mi relación”.