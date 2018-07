Iggy Azalea rompe su compromiso con Nick Young después de la infidelidad del deportista

Tres meses ha tardado Iggy Azalea en romper su compromiso con Nick Young, y es que le pasado mes de marzo se hizo pública las diversas infidelidades del jugador de baloncesto a la rapera después de que se filtrara un vídeo accidentalmente dando la información por medio del compañero de equipo de Nick, D'Angelo Russell.

El joven jugador confirmó la validez de la grabación durante una rueda de prensa. Una semana después, Iggy mostraba el apoyo a su pareja recorriendo la alfombra roja de los premios iHeartRadio con su enorme diamante amarillo de compromiso.

Pero la cantante no ha aguantado más y ha tenido que terminar su relación con él debido a que no puede confiar en Nick igual que antes: "Por desgracia, aunque me encanta Nick y he tratado de reconstruir mi confianza en él, en las últimas semanas se ha hecho evidente que me es imposible", escribió en su cuenta de Instagram este pasado domingo.

"En realidad le deseo lo mejor a Nick. Nunca es fácil tomar caminos diferentes con la persona con la que planeas una vida futura, pero los futuros se pueden reescribir y a día de hoy el mío es una página en blanco", continuaba diciendo.

Por su parte Young también ha expresado que ha finalizado su relación con Iggy pero de una manera mucho directa y concisa: "Soltero", publicaba en twitter.