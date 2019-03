Iggy Azalea podría estar saliendo con French Montana

En el concierto de Jennifer Lopez en Las Vegas ya vimos la incipiente amistad especial entre Iggy Azalea y French Montana pero ahora la pareja se ha ido de vacaciones y han disfrutado de unas vacaciones donde han derrochado complicidad a bordo de un yate. Sonrientes, relajados y muy juntos han pasado unos días en Cabo San Lucas, México, como vemos en las imágenes publicadas por DailyMail. Iggy viene de pasar una turbulenta relación con el jugador de la NBA Nick Young por las continuas infidelidades del deportista a la artista. Por su parte, French ha estado saliendo con Khloé Kardashian e incluso se le relacionó con Kylie Jenner cuando la pequeña del clan Kardashian-Jenner compartió un Snapchat donde el rapero le regalaba un ramo de flores. A pesar de que Azalea desmintió los rumores cuando saltaron las alarmas tras el concierto de JLo asegurando que sólo habían trabajado juntos, sus días de relax en México apuntan a que la amistad ha ido mucho más allá.

New video of Iggy Azalea and French Montana. pic.twitter.com/gHRTjKHs2D — IGGY AZALEA SOURCE (@IggySource) 28 de agosto de 2016

Iggy Azalea still having fun in Mexico with French Montana and her team. pic.twitter.com/fFSlCoHdcj — IGGY AZALEA SOURCE (@IggySource) 28 de agosto de 2016