Iggy Azalea se hace pis en los pantalones durante una visita al dentista

Ir al dentista no es el mejor plan del mundo para nadie, y si no que se lo digan a Iggy Azalea, quien se sometió a una intervención dental que duró ocho horas y, no sabe cómo, terminó haciéndose pis en los pantalones. Una divertida y embarazosa aventura que la cantante decidió compartir con sus seguidores en Twitter.