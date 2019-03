Iggy Azalea elimina con láser los tatuajes que llevaba en los dedos de su mano izquierda

Hacerse un tatuaje es algo más serio de lo que parece porque, se supone, que aquello que imprimas con tinta en tu piel te va a acompañar para siempre. Por ello hay que pensárselo dos veces antes de ir al tatuador. Esto es lo que debería haber hecho la cantante Iggy Azalea con los tattoos que lucía en su mano izquierda.

Y es que, Iggy ha decidido eliminar con láser las palabras 'live love A$AP' que se tatuó en sus dedos cuando salía con el rapero ASAP Rocky y que hacía referencia a uno de sus trabajos discográficos. La artista se prometió este verano con su actual novio, el jugador de baloncesto Nick Young, con el que lleva dos años de relación. Y seguro que no quiere llevar en su piel tatuado algo que le recuerde a su ex.

Además de estos tatuajes que ha decidido quitarse Azalea lleva otros recorriendo gran parte de su cuerpo. Así, en los dedos de la mano derecha todavía puede leerse 'The new Classic', es el nombre de uno de sus discos. También lleva la cara de la diosa Venus en brazo izquierdo y que representa la libertad y el amor. U otras frases que para ella son importantes como por ejemplo: 'Trust your struggle' que en español quiere decir: 'Nunca te rindas y lucha por lo que quieres'.