Iggy Azalea es diagnosticada con una enfermedad bucal rara

El 2015 no ha comenzado especialmente bien para Iggy Azalea ya que le han diagnosticado una extraña enfermedad: trastorno de la articulación temporomandibular.

La propia cantante lo anunciaba así en sus redes sociales: “El mes pasado me diagnosticaron ATM, no es lo mejor”. Aun así no pierde la esperanza: “Voy a hacer un mayor esfuerzo para curarme en el 2015, mantenerme alejada del drama”, escribía.

El problema principal es que esta enfermedad afecta a las articulaciones y músculos de la masticación que conectan la mandíbula inferior con el cráneo. Un mal que puede provocarle dolores de mandíbula, malestar en el cuello y en la cara además de rigidez en los músculos mandibulares y algo de limitación en el movimiento.

¿Afectará a su exitosa carrera profesional?