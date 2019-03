Un hombre obsesionado con Miley Cyrus entra en su casa armado con unas tijeras

Hace un mes nos enteramos de que la mismísima policía se había presentado en casa de Miley Cyrus por un supuesto robo. Pues bien, ahora la situación es mucho más grave. Un intruso se ha colado en su casa para visitar a la artista.

El hombre que se ha atrevido a burlar todos los dispositivos de seguridad de la casa de la cantante ha sido Jason Luis Rivera. Un supuesto seguidor de la estrella y con una larga lista de antecedentes penales que, con unas tijeras en la mano, se paseó como 'Pedro por su casa' por la residencia para poder verla.

Por suerte, Miley no se encontraba en casa pero según el portal TMZ, el intruso declaró a la policía que “solo quería ver a Miley y que no pretendía hacerle daño. Soy amigo suyo. Lo soy. Ella es mi esposa. Yo y Miley llevamos siendo amigos desde hace cinco años". Unas declaraciones que dejan en evidencia su inestabilidad mental.

La pobre ex Hanna Montana no gana para sustos. Hace poco menos de un mes, una llamada alertó a la celebrity de un allanamiento de morada en esta casa que posee en los Ángeles. Miley, quizás va siendo hora de que revises tus medias de seguridad... ¡Por que no ganas para sustos!