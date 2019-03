El ‘hiphopero’ Flavor Flav y sus copas de más confunden a Miley Cyrus con Gwen Stefani

Los grandes acontecimientos musicales no paran de sucederse y este fin de semana se ha sumado uno más a la lista. El IHeart Radio Musci Festival 2012 se ha celebrado contando con la presencia de un gran número de estrellas que se dieron cita en el Grand Garden Arena de Las Vegas.

Por el photocall pudimos ver a una rubísima Demi Lovato, a una Taylor Swift muy sofisticada vestida de roja o a los inseparables Jonas Brothers. También lucieron palmito sobre la alfombra roja, una impresionante Nina Dobrev y el mítico grupo Aerosmith.

Pero la gran anécdota de la noche estuvo protagonizada por el ‘hiphopero’ Flavor Flav en el backstage. Las cámaras pudieron grabar el momento en el que el cantante se lanzó a los brazos de Miley Cyrus llamándola Gwen Stefani que, ajena a este momentazo, también andaba por allí.

Miley fue discreta y no le corrigió de su error. Pero como el hombre no paraba de llamarla Gwen Stefani, uno de sus acompañantes tuvo que decirle de quién se trataba. Ni corto ni perezoso, volvió a abrazar a la ex Hannah Montana que estaba deseando salir como fuera de tan embarazosa situación.

No sabemos qué estaría bebiendo Flavor Flav, pero por su comportamiento deducimos que iba con unas copas de más en el cuerpo. Aun así, no salió mal parado puesto que Miley fue muy educada en todo momento. ¡Menudo percal!