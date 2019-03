Hilary Duff deja caer que perdió su virginidad con Joel Madden durante una entrevista para Cosmopolitan

Una ex chica Disney más que finalmente acaba confesando. Vale, no lo dice literalmente, pero Hilary Duff deja entrever que no llegó virgen al matrimonio, tal y como ella defendía en su juventud.

Y es que en una entrevista para la revista Cosmopolitan, la cantante y actriz ha hablado sobre su relación con Joel Madden, el ahora marido de Nicole Richie, con el que empezó a salir cuando ella tenía 16 y con el que estuvo durante tres años.

“Yo tenía un novio de 26, así que todo el mundo puede hacer sus propias suposiciones acerca de lo que estaba haciendo”, sentencia Hilary, dejando implícita la idea de que entonces mantuvieron relaciones sexuales.

Además, durante la entrevista añadió: “He disfrutado mucho del sexo. Creo que todo el mundo debería tener algo con una persona que no es exactamente lo que están buscando pero con el que acabas pasando un buen rato”.