El hijo secreto de Juan Gabriel concede por primera vez una entrevista

"Estoy agradecido con la vida que me parezco a él". Con estas palabras Luis Alberto Aguilera asegura ser el hijo secreto de Juan Gabriel. A pesar de que tiene 26 años, siempre ha permanecido en el anonimato por seguridad tanto para él como para su madre, Guadalupe, con la que vive en Nevada, Estados Unidos y que trabajó como parte del servicio del artista.

El joven ha asegurado que desde pequeño ha sabido quien era su progenitor pero que solo sus amigos más cercanos sabían la verdad: "Desde que yo era chico yo siempre supe que mi papá se dedicaba a cantar y bailar y hacer feliz a la gente", cuenta Luis Alberto que ha aportado fotos antiguas, mensajes y algunos documentos que confirmarían que estaría diciendo la verdad. Además, señala que Juan Gabriel siempre estuvo pendiente de él pero "no le daba todo".

A pesar de que le dolió mucho la repentina muerte del 'divo de Juárez', decidió no acudir a su funeral por respeto a sus hermanos. En cuanto a la herencia reconoce que le gustaría que la repartición fuese justa, pero con su aparición pública no busca beneficiarse económicamente aunque sí conocer al resto de descendientes de Juan Gabriel: "Los bienes no eran de nadie más que de quien los hizo, en este caso de mi papá, al ya no estar por como son las cosas pasan a ser de quien sí, y en este caso son los hijos que tuvo, reconoció, tienen que ser las cosas justas. Cada quien sabe lo que hay en su corazón, yo lo único que puedo decir es que sea justo".