El hijo de Louis Tomlinson es un calco a su padre cuando era pequeño

Los fans de Louis Tomlinson se pueden dar por satisfechos al ver que Freddie, el primer hijo del artista, es idéntico a su padre. Briana Jungwirth ha publicado una bonita foto del pequeño donde viendo una foto del componente de One Direction vemos que el niño es un calco a Louis. ¡Para los que dudaban de la paternidad del inglés!

Aunque Louis Tomlinson no ha tenido unos inicios fáciles como padre por su mala relación Briana, ahora la ex pareja ha conseguido tener una relación amistosa por el bien del hijo que tienen en común. "Louis no lo esperaba, pero está muy emocionado por ello", cuenta una fuente cercana a US Weekly sobre cómo Jungwirth ha cambiado su actitud. "Se han convertido en muy buenos amigos, él va a estar allí y va a ser un gran padre para el bebé", sentencia la misma fuente.

Desde que Louis conociese que iba a ser padre, el cantante está centrado en su nueva faceta y ha aparcado, por el momento, su carrera musical. El futuro de One Direction es incierto y después de conocer el distanciamiento que existe entre Harry Styles y Tomlinson, las esperanzas de volverlos a ver en un escenario se esfuman.