La hija del Puma sobre el estado de salud de su padre: "Está peor de lo que se piensa"

Liliana Rodríguez, hija del Puma, ha hablado sobre el estado de salud de su padre después de que las imágenes del cantante en un concierto conectado a una bomba de oxígeno sorprendieran y alertasen de cómo se encuentra el artista a sus 73 años: "Mi papá está peor de lo que la gente se piensa. Hace dos años me confesó que estaba padeciendo fibrosis pulmonar. Si eso fue hace ya tiempo y es progresivo, imagínese cómo está ahora", contó la actriz de telenovelas en el programa 'Suelta la sopa' de Telemundo.

La intérprete considera que su padre debe alejarse de los escenarios ya que no tiene necesidad económica para seguir exponiendo su salud: "¿Qué necesidad tiene de cantar en esas condiciones, con una ambulancia en la puerta y un tanque de oxígeno; En realidad, no tiene necesidades económicas".

Liliana considera que su padre ha decidido seguir con sus actuaciones para despedirse de sus seguidores y señala a su actual mujer como culpable de siga cantando y no le haga recapacitar para que se tome el descanso que necesite. A pesar de que la relación de la intérprete con el artista no es muy estrecha debido a una fuerte discusión que tuvieron hace años, no dudó en mandarle un mensaje directo a su padre asegurando que le donaba un pulmón suyo: "Dile al Puma que yo le doy el mío, si quiere le doy los dos, la yugular o cualquier otra cosa que necesite".