El hermano de Niall Horan arremete contra él en Twitter

POR NO IR A VISITAR AL HOSPITAL A SU SOBRINO

El hermano de Niall Horan ha arremetido contra la estrella del pop en Twitter por no ir a visitar a su sobrino pequeño después de ser hospitalizado: "Me pregunto cuándo va a llamar Niall para venir a ver a Theo, me lo pregunto. Estoy harto de que aquellos a los que quiero me hagan daño, de verdad". Unas duras palabras con las que Greg ponía en su sitio al componente de One Direction y que poco después fueron eliminadas de su cuenta debido a un supuesto hackeo. ¡Qué raro!