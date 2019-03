El hermano de Madonna es indigente y ella le da la espalda...

VIVE EN LA CALLE Y DEBAJO DE UN PUENTE

La vida de Madonna no es todo lo perfecta que parece. La reina del pop a pesar de tener un éxito rotundo en su vida profesional, no tiene tanta suerte en su vida familiar. Y es que su hermanito Anthony Ciccone ha confesado que tiene que vivir en la calle por no tener ni un duro y que su multimillonaria hermana siempre le ha dado la espalda… Con hermanas así, ¿para qué quieres enemigos?