El hermano de Katy Perry cree que la cantante compone basura

"Get on your knees es asquerosa! ¡No deberíamos permitir esta basura! Por favor no apoyéis o escuchéis esta música. Sed inteligentes, respetaos." Con estas palabras el hermano de Katy Perry cargó contra una composición de su propia hermana. Tras escribir este tuit, fue un seguidor el que debió alertar a David que la canción no era otra que de su hermana. Él mismo minutos más tarde eliminó dicho comentario. Ahora toca la opinión del resto de las canciones compuestas por su hermana para saber qué opina de ellas.

Él, que también es cantante, arremetió hace unos días con las canciones que su hermana compone para Ariana Grande y Nicki Minaj. Unas canciones que no pasan desapercibidas para el público ya que tiene muchas visitas y son muy escuchadas por todo el mundo. Pero obviando los comentarios del hermano, nos gustaría saber que opina la compositora de las canciones acerca de dichos comentarios...

Sea como sea, ¡seguro que no le ha hecho ninguna gracia!