La hermana de Zayn Malik arremete contra las fans de One Direction

LA AMISTAD DEL GRUPO PENDE DE UN HILO

Lo que ahora es tema de preocupación para los fan, es si One Direction seguirá siendo un grupo de amigos, y es que desde que los chicos volvieron de la gira no ha habido intención de hablar las cosas entre Liam Payne, Niall Horan , Louis Tomlinson y Harry Styles con su ex compañero Zayn Malik. Esto ha hecho saltar la alarma de los fans que han expresado su preocupación en las redes sociales. Por otro lado y para más inri, Doniya Elisha, la hermana mayor de Malik, no ha dudado en arremeter contra los fans con unos hastags subidos de tono en Instagram mientras su familia, Zayn y Perrie disfrutan de unas vacaciones. ¡Las fans están que trinan!