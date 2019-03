La hermana de Salvador Sobral habla sobre el estado de salud del cantante

Todo el mundo está pendiente del estado de salud del ganador de Eurovisión, Salvador Sobral, por sus graves problemas de salud. El pasado 7 de octubre, el portugués salía de la Unidad de Cuidados Intensivos y era trasladado a la unidad de cardiología del Hospital Santa Cruz de Carnaxide en Lisboa, a la espera de un trasplante de corazón.

Esta vez ha sido su hermana, Luisa Sobral, quien ha hablado sobre la evolución de la salud del cantante, asegurando que está completamente segura de que conseguirá recuperarse de la grave insuficiencia cardíaca que padece. ''De hecho, he escrito una nueva canción para él. Para cuando grabe su próximo disco'', decía en unas declaraciones recogidas por la revista lusa Caras.

Además, ha querido recordar cómo fue el paso de Salvador por Eurovisión, concurso del que resultó ganador consiguiendo un record de puntuación. ''Él no se veía dentro de todo lo que estaba pasando en Eurovisión, porque no encajaba con él ni con su personalidad, ni con las competiciones. Eso era muy grande, con mucha pirotecnia''. Como ya dijo anteriormente, el cantante no volverá a participar en el concurso porque prefiere que la experiencia quede en un bonito recuerdo.