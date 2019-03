La hermana de Céline Dion padece cáncer de garganta

El 2016 no está siendo un año fácil para Céline Dion. A principios de año tuvo que superar la muerte de su marido, Rene Angélil, y la de su hermano, Daniel Dion, con apenas dos días de diferencias y a consecuencia de un cáncer. Pero ahora esta enfermedad vuelve a golpear a la familia ya que a una de sus hermanas le han detectado un tumor de garganta en avanzado estado.

La cantante está suponiendo su mejor apoyo, por lo que ha preferido no desvelar su identidad para preservar su intimidad y no exponerla a la presión mediática. Esta decisión ha sido tomada para que pueda enfrentar el tratamiento con la mayor tranquilidad posible.

En septiembre fallecía el marido de su hermana Liette, Guy Poirier, a causa de esta misma enfermedad. Céline reveló que la película de animación 'Up' le ayudó a superar el golpe tan duro que supuso perder dos personas tan cercanas en muy poco tiempo: "Up salvó mi vida. Dije, '¿cuál es la película en la que Ellie muere?', y ellos me respondieron: 'Ellie muere en la película 'Up', mamá'. Yo dije, 'eso es', y después, 'bueno, quiero que me escuchéis. Papá está ahora con Ellie".