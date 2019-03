¿Hay algún interés en echar por tierra la carrera musical de Rihanna?

La cantante Rihanna ha tenido que desmentir a través de su cuenta de Twitter la noticia en la que se anunciaba que había suspendido todos los proyectos musicales que tenía concertados en Londres. Una publicación lanzada por el diario The Sun en la que se aseguraba que tenía problemas de salud y que ha enfadado mucho a la de Barbados.

Y es que, Rihanna sí llevará a cabo su viaje a la ciudad del Támesis, lo que aún no queda claro es si los rumores sobre su estado de salud son inciertos o no. 'The Sun' no es el único medio que así lo asegura. El rotativo New York Post también pone en tela de juicio la salud de la diva. A sus 24 años edad es una de las cantantes más admiradas del mundo pero sus últimas salidas nocturnas parecen que están pasando factura a su vida profesional y personal.

La ciudad de Los Ángeles ha sido testigo de la última juerga nocturna que RIRI ha vivido, y a decir verdad, parece que su desenfreno en los últimos meses va ‘in crescendo’. Una fuente cercana a la artista señala que la diva pop "se ha dado a la buena vida. Fuma, bebe y va de fiesta, aunque sin dejar sus compromisos profesionales", afirmaba la fuente a The Sun sobre la artista para explicar las causas de su ‘agotamiento’.

Drogas, clubes nocturnos, sexo, alcohol y muchas fiestas han acompañado a la intérprete últimamente y están dando mucho de qué hablar. Es más, hace tan soolo unas semanas, tuvo que ser ingresada de urgencia en un hospital de Nueva York por deshidratación durante una gala en el Museo Metropolitano de la Gran Manzana y del que, por fortuna, se recuperó rápidamente.

Así que, parece que Rihanna no está llevando la vida que se espera de una diva pero, a parte de eso, ¿hay algún interés en echar por tierra su carrera?