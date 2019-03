Harry Styles Vs. Carlos de Auryn: ¿cuál de los dos 'pop stars' luce la mejor melena?

BATALLA CELEBRITY DE LA SEMANA

A nivel internacional One Direction es la boyband por excelencia pero en el ámbito patrio tiene unos duros competidores, Auryn. Ambos grupos comparten muchas cosas en común: el estilo musical, la forma de vestir, millones de fans, etc. Pero en los últimos meses nos hemos dado cuenta que dos de sus integrantes cada día llevan una melena más larga y frondosa. En el caso de One Direction es Harry Styles quien ha dejado que su pelo crezca y le llegue ya más debajo de los hombres. Mientras que en Auryn es Carlos el que se está aficionando a llevar el pelo al viento con una melena larga y rubia. Así, ambos grupos ya no solo rivalizan en el mundo de la moda sino también en estilo. ¿A ti quién te parece que luce de los dos la melena más ‘cool’? El resultado lo sabremos el próximo jueves. Hasta entonces entra y ¡Vota!