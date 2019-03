Harry Styles vomita sobre el escenario en pleno concierto

Todo sucedió mientras One Direction interpretaba el tema 'Rock Me' durante su concierto en Pittsburgh este pasado lunes. Harry Styles parece que no se encontraba nada bien y tuvo que abandonar el escenario en plena canción. Tras este pequeño altercado, seguramente provocado por el agotamiento que conlleva ir de un lado para otro de gira y promoción, Styles volvió algo recuperado tras limpiarse con una toalla y beber algo de agua.

La mayoría de presentes no se dieron cuenta de lo sucedido, pero un fan capturó este momento en vídeo, lo que ha provocado numerosos comentarios a través de las redes sociales. No es el primero ni el último que ha sufrido un pequeño mareo o una vomitona sobre el escenario, ya en su día pudimos ver a Lady Gaga o Justin Bieber.

Harry no ha comentado nada al respecto todavía pero sus fieles seguidores han llegado a la conclusión de que se trata de un simple malestar. Esperemos que recupere fuerzas y recargue las pilas para los próximos conciertos. ¡Que te mejores, Harry!