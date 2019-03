Harry Styles tontea con Asami Zdrenka de Neon Jungle

No hay chica mona que no se le resista al líder más rompecorazones de One Direction: Harry Styles. Según apuntan todos los rumores, la nueva belleza que podría haber llamado la atención del artista es Asami Zdrenka, la exótica componente del grupo británico 'Neon Jungle'. La joven tiene uno de esos rostros reconocibles y originales que seguro que acapararán todos los focos próximamente, pues sus orígenes japoneses le aportan un look diferente y oriental que ya ha hecho chiribitas en los ojos de Styles.

Asami y Harry se conocieron hace varios meses en la after party de los BRIT Awards y desde entonces no han dejado de tontear, bromear y chatear desatando los rumores de romance. En una entrevista para Now Magazine, la cantante de Neon Jungle comentó su flirteo con Styles y confesó su interés por la estrella del pop. Sin embargo, Asami ha decidido poner las cartas sobre la mesa y tal y como ella misma confirma 'está harta de perseguirle' y ha llegado el momento de que él mueva ficha.

Wow, por fin una chica joven, guapa y con las ideas claras se presenta ante Harry, que últimamente está de lo más huidizo desde que las malas lenguas consipararan sobre una posible separación de One Direction y el despegue de su carrera en soltario. Rumorología aparte, 1D sigue teniendo muchos éxitos y fans por los que celebrar a lo grande el 4 aniversario de su grupo. Y es que casi un lustro es lo que llevan los ingleses revolucionando el cuore internacional y aglutinando directioners por todo lo largo y ancho del mundo.