A Harry Styles le tiran una lata a la cabeza durante un concierto

No hay semana en la que los chicos de One Direction no sufran algún percance durante sus actuaciones. Resbalones, tropiezos y molestos regalos de sus fans son algunos de los inconvenientes que han sufrido durante sus últimas actuaciones y a los que ahora se suma el recibir golpes con objetos lanzados por sus fans.

Harry Styles ha sido el miembro de la banda que ha sufrido la agresión, cuya autora ya ha salido a la luz. La responsable ha sido una de las seguidoras que había acudido al concierto que la banda ofreció la pasada noche en Philadelphia.

La joven ha pedido perdón públicamente al artista a través de su cuenta de Twitter, en la que ha escrito un texto disculpándose por su irresponsable conducta y por el daño que podría haberle causado al cantante. Lo ha hecho después de que la madre del vocalista haya publicado un mensaje en las redes sociales condenando la conducta de la fan.

Afortunadamente, Harry no ha sufrido ningún daño mayor a pesar de que tuvo que abandonar el escenario a causa del dolor tras el impacto. No es la primera vez que el artista se convierte en el blanco de un lanzamiento, y es que ya fue atacado con un zapato hace unos años.