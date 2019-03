Harry Styles tiene una nueva conquista australiana llamada Sjana Earp

EL MÁS ROMPECORAZONES DE 'ONE DIRECTION'

Por todos es conocido la fama de ligón que tiene Harry Styles, y es que el componente de 'One Direction' está hecho todo un rompecorazones, y no sólo de las 'directioners'. Al parecer, el cantante tiene una nueva conquista, se llama Sjana Earp y conoció a Harry cuando '1D' estuvo de gira en Australia, según los rumores, Styles no ha podido resistirse a los encantos de la guapa seguidora.