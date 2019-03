Harry Styles y Taylor Swift se reencuentran en Los Ángeles

NO SE DEDICARON NI UNA MIRADA CÓMPLICE

Entre Taylor Swift y Harry Styles ya no quedan ni cenizas, los cantantes han coincidido en Los Ángeles y no se han dedicado ni una mirada. Ambos acudieron con sus respectivos círculos de amigos al cumpleaños de uno de los componentes de King of Leon, tras la fiesta Harry y Taylor coincidieron a la entra de un hotel y la tensión casi puede palparse viendo el vídeo del reencuentro.