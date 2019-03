Harry Styles, sorprendido con la actitud de Louis Tomlinson como padre

Harry Styles todavía no ha llegado a ese punto de querer formar una familia y quiere disfrutar de su vida de soltero hasta no sabemos cuándo. Pese a que, el cantante no está preparado para sentar cabeza, no puede evitar sentirse muy orgulloso de su compañero Louis Tomlinson. ¡El cantante está hecho todo un padrazo!

Una fuente cercana a Styles ha revelado al portal Hollywood Life que el cantante está impresionado cómo Louis está volcado con el pequeño Freddie. Además, Harry ha confesado que Tomlinson está llevando su paternidad con total naturalidad y ésta es su verdadera vocación.

A Tomlinson se le cae la baba con su hijo, tanto es así, que no para hacerle fotos al pequeño para presumir de él con sus amigos más cercanos. Aunque ya sabíamos que Louis quiere consentir a su pequeño en todo lo que pueda, el cantante ha llegado a contratar al prestigioso diseñador Jeff Andrews para decorar la habitación de pequeño Freddie.

Aunque, el grupo One Direction hace aguas y cada uno parece que quiere encaminar su carrera en solitario, la amistad entre ellos va más allá de los escenarios. Los elogios de Styles hacia Louis lo confirman.