Harry Styles, Selena Gomez y Britney Spears, entre los famosos que siempre serán perseguidos por las canciones de sus ex

Hace unos días el nuevo single de Justin Bieber, ‘Sorry’, vio la luz, y las especulaciones sobre el destinatario de la canción no se hicieron esperar. Enseguida se difundieron los rumores que apuntaban a que la canción era una súplica a Selena Gomez para conseguir su perdón y una nueva oportunidad. A pesar de que todavía no se sabe la verdad sobre este éxito, Selena no es la única que tendrá que escuchar una canción inspirada en su persona durante el resto de sus vidas, y es que son muchos los famosos que han inspirado algunos de los grandes éxitos de sus ex. ¡Descúbrelo en Celebrities.es!