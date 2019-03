Harry Styles revoluciona a sus fans españolas tras ser descubierto en Ibiza

#DirectionersRemandoPaIbiza

¡Oh my God! ¿Qué Harry Styles está en Ibiza? ¡Eso parece! Twitter está revolucionado desde que una fan subió a la red una imagen del cantante de One Direction en el bus que va del avión a la terminal. La locura directioner entre las fans españolas no se ha hecho esperar y el hashtag #DirectionersRemandoPaIbiza se ha convertido en trending topic. ¿Quién llegará primero para ver a su ídolo?