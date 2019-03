Harry Styles revela cuál es su canción favorita del momento

Selena Gomez está pasando por uno de sus mejores momentos tanto en su carrera profesional como en su vida personal. Ahora el cantante de 23 años Harry Styles, ha querido compartir en una entrevista cuál es su canción favorita. Se trata de 'Bad Liar', el éxito que publicaba Selena en mayo de este año.

"Me gusta mucho esta canción", dijo Harry. Al parecer el cantante tuvo algún acercamiento con Selena durante su gira ‘Take Me Home’ que compartió con One Directon. Parece que todavía tendremos que esperar para una canción a dúo entre Selena y el joven Harry.