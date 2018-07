Harry Styles responde a Zayn Malik tras sus polémicas declaraciones

LOS CANTANTES SE ENFRENTAN DE NUEVO

Zayn Malik ha sufrido la ira de Harry Styles después de verter unas declaraciones que no han gustado nada a su excompañero de One Direction. Zayn ha concedido una entrevista a Dazed en la que declara que no se sentía bien dentro del grupo y que no se sentía que había sido tratado como un verdadero artista. Ante estas polémicas declaraciones, Harry se ha pronunciado y ha confesado que Zayn solo dice esas cosas para llamar la atención. ¡Se avecina guerra directioners!