Harry Styles recuerda a Taylor Swift en su 22 cumpleaños

celebra sus 22 años acordándose de su ex

'I don't know about you, but I'm feeling 22' son las palabras que Harry Styles ha elegido para celebrar su cumpleaños en las redes sociales. Aunque puedan parecer unas palabras escogidas al azar, nada más lejos, es el estribillo de la exitosa canción titulada '22' de su ex Taylor Swift. ¿Querría el cantante de One Direction mandar alguna indirecta a su exnovia en el día de su cumpleaños?