Harry Styles no quiere nada serio con Kendall Jenner

Harry Styles y Kendall Jenner podrían formar una pareja envidiable, los dos son guapos, ricos y con éxito profesional en sus carreras. Pero Styles todavía no está dispuesto a mantener una relación formal aunque la mayoría de hombres seguro que no lo entiendan. ¡Kendall es un cañón!

Aunque a finales de año pudimos ver al cantante de One Direction y a la modelo con una química muy especial en altamar, el amor entre ellos se quedó en las aguas de la isla de San Bartolomé. En 2013 ya tuvieron un corto romance y parecía que el 2016 iba a ser su año. Pero finalmente no ha podido ser, Harry Styles está en un momento de su vida que no quiere ataduras y ha decidido romper con Kendall.

Pese a que Harry Styles contaba con una de las cosas más importantes de una relación, la aprobación de la madre de Kendall, Kris Jenner no ha sido suficiente para que la relación funcionase.

¡Los admiradores de Harry seguro que están muy pero que muy contentos!