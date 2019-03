Harry Styles, preocupado por la nueva relación de Liam Payne con Cheryl Fernández

CREE QUE Cheryl PUEDE ROMPER EL CORAZÓN DE SU AMIGO LIAM

Los chicos de One Direction siempre han demostrado que ante todo ellos son buenos amigos, y Harry Styles vuelve a dejar constancia de ello. El rompecorazones de One Direction está preocupado por la relación que mantiene Liam Payne con la que fuese su coach Cheryl Fernández en The X Factor. Harry cree que Liam es demasiado enamoradizo y Cheryl podría romperle el corazón.