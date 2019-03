Harry Styles posa con sus fans completamente empapado de agua

¿SE HABRÍA PRESENTANDO A UN CURSO DE MÍSTER CAMISETA MOJADA?

¿Pero qué le ha pasado a Harry Styles de One Direction? Las redes se han revolucionado cuando una imagen de Styles completamente empapado ha empezado a circular. Y es que aunque estemos acostumbrados a verle con su estilo tan característico, no pensábamos que el cantante iba a llevar el 'look wet' hasta tal extremo o es que... ¿Se presentó a un concurso de Míster Camiseta Mojada?